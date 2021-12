Inter, Perisic può andare via già a gennaio: pronta l’alternativa

Calciomercato Inter: vista la scadenza di contratto, Perisic potrebbe andare via già a gennaio. I nerazzurri hanno già pronta l’alternativa

L’Inter continua la ricerca di un vice Perisic da regalare al suo allenatore Simone Inzaghi nel mese di gennaio. Un profilo in grado di alternarsi con il croato, in attesa di capire quale sarà il futuro dell’ex Bayern Monaco, con la trattativa per il rinnovo che non decolla e il contratto in scadenza a fine stagione.

La dirigenza nerazzurra sta guardando in casa PSG dove ci sono i nomi in uscita di Abdou Diallo e Lavyin Kurzawa. In orbita nerazzurra resta sempre Filip Kostic, esterno serbo in forza all’Eintracht Francoforte. La pista è complicata: il classe 1992 ha mercato in Premier League e Bundesliga e il club nerazzurro al momento può muoversi soltanto attraverso operazioni in prestito. Il club nerazzurro però vuole cautelarsi: in caso di partenza di Perisic nel mirino della dirigenza dell’Inter c’è Fabiano Parisi, terzino mancino classe 2000 e rivelazione in questa stagione dell’Empoli di Andreazzoli.

