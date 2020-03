Inter, presidente Getafe: «La UEFA decida se si giocherà»

L’intervento del presidente del Getafe Angel Torres sulla trasferta a Milano contro l’Inter in Europa League

Inter-Getafe si gioca oppure no? Angel Torres ha espresso la sua opinione sulla sfida di Europa League e sull’emergenza Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Marca.

«Il governo ha emesso un decreto che ci sembra buono, vedremo cosa dirà il governo italiano. Se dirà lo stesso, non saremo in grado di viaggiare e la partita sarà annullata o rinviata. Manca ancora la decisione definitiva, l’Uefa non ha detto nulla, siamo in contatto ma entro oggi deve decidere. Paura del viaggio? Non c’è paura, ci sono responsabilità e cautela. Il virus c’è anche a Madrid, non è necessario andare in Italia».