Matias Vecino dovrà operarsi per risolvere l’infiammazione al ginocchio: la situazione del centrocampista dell’Inter

Brutte notizie in casa Inter, in particolare per Matias Vecino che dovrà ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio che lo ha costretto allo stop contro il Torino.

Il centrocampista uruguaiano soffre di un’infiammazione da tempo e in queste ore ha subito una pesante ricaduta, dopo essere sceso in campo con l’Hellas Verona.