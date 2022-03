Inter, pronto il rinnovo di Inzaghi: Zhang blinda l’allenatore. I dettagli

Il presidente dell’Inter Zhang sarebbe pronto a blindare Simone Inzaghi con un rinnovo di contratto

La sintonia è totale, rafforzata dai comportamenti di Simone Inzaghi che a Steven Zhang sono piaciuti fin dal giorno in cui si sono conosciuti, nel maggio di un anno fa. Questione di stile, di parole mai sopra le righe. E perché no, di risultati. Certo, il bilancio è assolutamente parziale. Ma due obiettivi il tecnico li ha già centrati, comunque vada: la Supercoppa Italiana e il passaggio del girone in Champions. Ecco perché a bocce ferme, alla fine di questa stagione, arriverà anche il rinnovo di contratto del tecnico.

L’Inter e Zhang non hanno la minima intenzione di fondare la nuova squadra intorno a un tecnico con il contratto in scadenza. Su questo ad Appiano sono tutti concordi”, rimarca il quotidiano che riporta anche i dettagli. Il contratto, che scade nel 2023, sarà allungato almeno fino al 2024, con un’opzione anche per il 2025. E l’ingaggio sarà adeguato dai 4,5 mln attuali fino a scollinare quota 5, al netto di bonus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

