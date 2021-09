Inter, Psg ancora su Lautaro: è lui il dopo Mbappé

L’attaccante argentino, pronto a rinnovare il contratto coi nerazzurri, è tra gli osservati speciali del PSG per il dopo Mbappe

C’è anche il nome di Lautaro Martinez sul taccuino del PSG. In particolare, per un eventuale dopo Kylian Mbappé. Il Real Madrid ci ha provato già in questa finestra di mercato ed è pronto a offrire un contratto monstre al giocatore, che andrà in scadenza al 30 giugno 2022. Così il PSG inizia a guardarsi attorno, come sottolinea il Corriere della Sera.

Resta da capire se l’Inter dopo lo sforzo attuale saprà superare quella fase di empasse finanziaria che ha determinato il provvisorio depauperamento estivo della rosa e la fuga di Antonio Conte. Permangono infatti le incognite sul futuro della famiglia Zhang, compresa quella di trattenere a Milano Lautaro, uno dei candidati a sostituire Mbappè nel 2022 al PSG.

