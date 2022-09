Inter, quanto manca Perisic: sulla fascia sinistra c’è un vuoto

Con l’addio di Perisic volato al Tottenham, l’Inter si è ritrovata con un buco sulla fascia sinistra

Lo spettro e il ricordo di Ivan Perisic continua ad aleggiare in casa Inter, anche perché chi ha preso il suo posto non si sta avvicinando alle grandi prestazioni del croato. Il suo erede naturale, Robin Gosens, è lontano dalla versione migliore di sé stesso come dimostrano anche le presenze (2 da titolare in Champions e solo una in campionato in Salento al debutto).

Matteo Darmian ha giocato di più (354 minuti) alternandosi tra le due fasce, titolare 4 volte su 6 in Serie A. Lo stesso destino toccherà a Udine, con l’italiano che giocherà dal primo minuto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

