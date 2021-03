Inter, quattro nazionali pronte a chiedere i giocatori all’ATS: il punto

Sky Sport fa il punto della situazione in casa Inter circa i giocatori convocati dalle proprie Nazionali: le ultime

Sky Sport ha fatto il punto della situazione in casa Inter circa le positività e i giocatori che potrebbero andare in Nazionale. Nel corso della giornata di oggi i nerazzurri si sottoporranno a un nuovo giro di tamponi: in caso di negatività da parte dello staff e del gruppo squadra, la squadra di Antonio Conte potrà tornare ad allenarsi da domani ad Appiano Gentile.

Domani è atteso l’esito dei tamponi. Se saranno tutti negativi come si spera, quattro Nazioni Belgio (Lukaku), Danimarca (Eriksen), Croazia (Brozovic-Perisic) e Slovacchia (Skriniar) faranno richiesta all’ATS per avere questi giocatori nel loro Paese. Lo scoglio da superare prima di dare il via libera è quello relativo all’isolamento domiciliare: secondo le Nazionali credono che come questi giocatori svolgerebbero l’isolamento in Italia lo potrebbero fare anche nelle rispettive nazioni di provenienza, in modo da essere reclutabili (qualora i tempi lo permettessero) per le gare delle rispettive selezioni. L’isolamento fiduciario, tuttavia, non permetterebbe di disputare incontri ufficiali col proprio club e nemmeno con la propria Nazionale. Il rischio è dunque quello di violare la legge vigente, qualora i giocatori giocassero anzitempo in competizioni ufficiali.