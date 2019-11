Inter, Ranocchia: «Critiche? Orgoglioso di aver fatto cambiare idea»

Inter, Ranocchia sulle critiche ricevute: «Ho passato stagioni complicate, ma sono orgoglioso di aver fatto cambiare idea»

Il difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program della società nerazzurra in vista del match contro il Verona. Ecco le sue parole:

«Ho passato stagioni complicate, ma negli ultimi anni in tanti, in primis i tifosi, hanno riscoperto il vero Ranocchia: quello che c’è sempre, pronto a metterci la faccia. Sono orgoglioso di come sia riuscito a fare cambiare idea anche ai più critici. È stato un percorso lungo, a tratti difficile, che però ha aiutato a definire la mia persona».