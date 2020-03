Inter Rennes Youth League, UEFA: «Decisione a tempo debito»

L’UEFA ha risposto alla decisione presa dall’Inter in merito alla partita di Youth League contro il Rennes

L’UEFA ha diffuso un comunicato ufficiale in merito alla scelta dell’Inter di non scendere in campo in Youth League contro il Rennes, a causa dell’emergenza Coronavirus.

«La partita della UEFA Youth League FC Internazionale Milano vs Stade Rennais FC, in programma l’11 marzo 2020 alle 15:00 presso il Centro tecnico nazionale FIGC, non si svolgerà a seguito del rifiuto di giocare dell’FC Internazionale Milano. L’organo di controllo, etica e disciplina UEFA prenderà una decisione in merito a tempo debito».