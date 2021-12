Inter, rinnovo Brozovic: fissato il summit decisivo. La situazione

L’Inter è a lavoro per il rinnovo di Brozovic e questa settimana potrebbe arrivare l’incontro decisivo

È sempre più vicino il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. Dopo i recenti contatti, la prossima settimana sarebbe in programma un ultimo e decisivo summit per la fumata bianca sulla firma per il prolungamento con l’Inter come scrive il Giornale.

L’incontro dovrebbe andare in scena tra giovedì e venerdì tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’entourage del nazionale croato. Brozovic è pronta a firmare un accordo fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione più bonus.

