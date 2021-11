Inter, rinnovo Brozovic: parti più vicine. L’offerta nerazzurra

L’Inter e Brozovic sembrano più vicine dopo il primo contatto tra le parti per il rinnovo. I dettagli dell’offerta nerazzurra

Andato in scena ieri il primo contatto tra gli agenti di Brozovic e l’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si registrerebbe un’apertura del croato con i nerazzurri pronti a mettere sul piatto 5,5 milioni:

«Oggi Brozovic domani Dimarco, dopodomani Skriniar. E nel frattempo, Handanovic. È il momento di dare un’occhiata dentro al portafoglio, in casa Inter. È il momento di capire se e quanto sia giusto gratificare i propri giocatori, di trovare il modo di mantenere un equilibrio. Ci sono i dirigenti dell’Inter, che ieri pomeriggio in sede hanno incontrato il papà di Marcelo Brozovic, Ivan, e il legale di famiglia che assiste il giocatore nella trattativa. È stato il primo meeting tra le parti, dopo un paio di tentativi andati a vuoti nell’ultimo mese e mezzo. Già questa è una notizia e il fatto che si sia seduto al tavolo con il club nerazzurro rappresenta un’apertura di massima. Il clima tra le parti è stato definito costruttivo e sia il club che l’entourage hanno avuto la reciproca sensazione che ci siano i margini per il rinnovo. Ingaggio? Brozovic potrebbe piazzarsi a metà tra Barella e Lautaro, più o meno a 5,5 milioni. Magari nel prossimo appuntamento papà Ivan svelerà le carte sulla sua richiesta, anche se già nelle scorse settimane era filtrata una cifra (assai verosimile ) di 6 milioni».

