Inter, rinnovo Perisic: il croato vuole restare. Le ultime

Il matrimonio tra l’Inter e Perisic dovrebbe proseguire. La scadenza non è un problema, il croato vuole il rinnovo in nerazzurro

Ivan Perisic vuole rimanere a Milano. Questa la volontà del tutto-fare croato che alla vigilia del rush finale, con un contratto in scadenza a giugno, ha fissato le condizioni per ridiscutere i termini insieme a Piero Ausilio. Questo il punto di Tuttosport:

«Perisic ha dato rassicurazioni sulla volontà di restare anche perché si sente profondamente interista. La firma dovrà però essere condita da garanzie di competitività. Il croato non ha voluto neanche ascoltare un’offerta arrivata dalla Turchia anche perché sente di poter ancora dare molto ad alto livello. È fisicamente integro ed è ancora molto ambizioso. Per questo vorrà legarsi a un’Inter da corsa (ma su questo, nonostante le cessioni che dovranno essere fatte, non dovrebbero esserci dubbi, considerato il fatto che il club abbia già bloccato Dybala e Bremer, che tutto sono, fuorché piani B)».

