Inter, rinnovo pronto per Skriniar: il piano dei nerazzurri

Il futuro di Skriniar sarà ancora all’Inter. Il club nerazzurro ha ormai pianificato il rinnovo di contratto del difensore

L’Inter ha urgenza di rinnovare l’accordo con Milan Skriniar. La scadenza di contratto nel 2023 e allungarla fino al 2026 vuol dire mettere la società nerazzurra in una posizione di forza, anche a fronte di possibili assalti estivi dei club di Premier League.

Entro la fine della stagione la società nerazzurra e il difensore slovacco si siederanno per tracciare le linee del nuovo contratto. L’Inter ha in mente di offrire al difensore un accordo in stile Barella, che faccia salire gradualmente lo stipendio. Ma che comunque garantisca al difensore un incremento fin dalla prima stagione. La nuova asticella può essere fissata sui 4,5 milioni più bonus in partenza, fino a un contratto che negli anni a seguire supererà quota 5 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

