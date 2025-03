Inter, rivelazione shock su Donnarumma: ecco cosa è successo con i nerazzurri 

Donnarumma Inter, ecco arrivare la bomba di calciomercato, novità super sulle voci del portiere del PSG in nerazzurro, i dettagli

Non sono passate inosservate le parole di Donnarumma dopo la sconfitta dell’Italia contro la Germania: «San Siro è uno stadio unico, lo porterò sempre con me, tornare in questa città è sempre speciale, qui ho il cuore». Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, per ora l‘Inter, nonostante abbia già due ottimi portieri in rosa (Sommer e Martinez), sembra che stia osservando da lontano l’evolversi della situazione con Donnarumma.

L’estremo difensore italiano è in scadenza nel 2026 col PSG e se non dovesse rinnovare con il club francese allora potrebbe aprirsi la porta Inter. Restano ancora da capire le intenzioni del capitano della Nazionale sul rinnovo nonostante non manchino altre squadre interessate come il Bayern Monaco.