Inter Roma: i precedenti al Meazza – VIDEO

L’ottava giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra Inter e Roma: ecco i precedenti al Meazza

Sfida tra due deluse dell’ultima giornata: Inter sconfitta a Udine, Roma dall’Atalanta

in casa.

Inzaghi deve sterzare: sono troppe 3 sconfitte in 7 giornate, l’Inter non ha mai

pareggiato.

Anche Mourinho ha un serio problema: il suo attacco ha grandi nomi ma i gol che ha

prodotto sono troppo pochi. Un ritorno a San Siro sicuramente emozionante per lo Special One, che però non sarà in panchina per il rosso rimediato nell’ultima gara.