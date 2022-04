Inter Roma, Mou è l’arbitro per lo scudetto

Inter Roma è, ancora una volta, il ritorno di Mou a San Siro: l’arbitro dello scudetto per fare lo sgambetto alla ex

Inter Roma è la partita di oggi. Inzaghi contro Mou, con il portoghese che sarà l’arbitro per lo scudetto in Serie A.

Dalle frecciate in conferenza a quel possibile ritorno con il no di Marotta, Mourinho vorrebbe fare lo sgambetto alla sua ex squadra e puntare al quarto posto occupato dalla Juventus. In stagione contro l’Inter solo dispiaceri per Mou, soprattutto a San Siro in Coppa Italia, ma oggi sarà diverso anche perché la Roma si è ritrovata e proverà a dare fastidio alla squadra di Inzaghi. Lo scrive il Messaggero.