Inter Roma, scoppia la polemica per la designazione: Marelli fa chiarezza

Dopo la designazione dell’arbitro Sozza di Seregno per la partita tra Inter e Roma è scoppiata la polemica: Marelli fa chiarezza

A dirigere il match tra Inter e Roma sarà l’arbitro Sozza della sezione di Seregno. La designazione arbitrale ha fatto infuriare i tifosi milanisti, convinti che il direttore di gara sia di una sezione troppo vicina a Milano.

Relativamente a questo aspetto è intervenuto Luca Marelli – ex arbitro di Serie A -: «18 giugno 2005, spareggio per rimanere in Serie A. Per Bologna-Parma (andata 1-0) viene designato Collina, nato a Bologna il 13 febbraio 1960. Collina è della sezione di Viareggio. Bologna-Parma finisce 0-2, il Bologna scende in Serie B». Per l’ex arbitro, quindi, non c’è niente di strano.