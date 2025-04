Inter Roma rinviata, c’è il retroscena su Inzaghi: «Non si è sentito tutelato, questa situazione ha condizionato anche la preparazione della partita»

Inter Roma rinviata, c’è il retroscena su Inzaghi: «Questa situazione ha condizionato anche la preparazione della partita». La situazione

Il match di Serie A tra Inter e Roma è stato posticipato a domenica 27 aprile alle ore 15, in seguito alla triste scomparsa di Papa Francesco e alle esequie programmate. La partita, originariamente prevista per sabato alle 18, subirà dunque una modifica nel calendario.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, sono emerse alcune informazioni rilevanti riguardo al rinvio e, in particolare, sulla reazione dell’Inter alla notizia.

INTER ROMA – «Ma ieri è stata una giornata stressante e in qualche modo condizionante, soprattutto per la questione legata allo slittamento della gara di campionato con la Roma. Inzaghi ha spinto – e con lui la società – fortissimo perché la partita di campionato venisse rinviata a maggio, pur di tutelarsi in vista del match di Champions. Poi la riunione con squadra e società per tornare a domenica, anche dopo il crescendo di polemiche, per evitare di giocare sabato.

In generale, un senso di insoddisfazione diffuso, perché il tecnico non si è sentito tutelato a fondo. Questo balletto ha condizionato anche la preparazione della partita di oggi. Quando è sceso in campo per l’allenamento di ieri pomeriggio, per intendersi, era ancora viva l’ipotesi di un rinvio a maggio del match con la Roma».