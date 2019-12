Inter Roma, sfida anche sul mercato: Marotta torna a puntare Florenzi

Inter Roma, sfida in campo venerdì sera ma anche sul mercato: Marotta torna a puntare lo scontento Florenzi

Il futuro di Florenzi, retrocesso da capitano a riserva sotto la gestione Fonseca, potrebbe disegnarsi lontano da Roma. E molto più vicino, invece, a Milano. Chissà che proprio la sfida di campionato di questa settimana tra i giallorossi e l’Inter non possa avvicinare le parti in causa.

L’addio dell’esterno alla Roma già nella sessione di gennaio, per altro, è un’ipotesi al momento impossibile da scartare, dato lo scarso utilizzo. E tra le squadre pronte ad approfittarne ci sarebbe proprio l’Inter: come riporta Tuttosport, Florenzi non è una priorità per la dirigenza nerazzurra. Ma una rottura improvvisa potrebbe ingolosire Marotta.