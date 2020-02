Inter Sampdoria, i convocati di Ranieri: assente Thorsby

Inter Sampdoria, Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera a San Siro

Al termine della rifinitura Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 22 convocati per il match contro l’Inter in programma domani sera. Non c’è Morten Thorsby che si aggiunge agli infortunati Kristoffer Askildsen e Alex Ferrari. assenti gli squalificati Nicola Murru e Gaston Ramirez.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella.