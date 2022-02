ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico nerazzurro non presenzierà alla conferenza stampa alla vigilia di Inter Sassuolo. Le ultime sulla situazione

Come appurato dalla redazione di Internews24.com, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato, vigilia del match di campionato contro il Sassuolo.

L’allenatore piacentino si concederà ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-gara di San Siro.