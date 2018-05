Inter-Sassuolo, che errore di Sky: annuncia strage a Nizza – FOTO

Pesante sbaglio di Sky Sport durante Inter-Sassuolo: l’emittente annuncia una strage a Nizza, ma la notizia risale a due anni fa

Grave errore di Sky Sport al 17′ di Inter-Sassuolo (segui qui la diretta), anticipo della 37esima giornata di Serie A Tim 2017/2018. Durante la gara, infatti, nel sottopancia è apparsa più volte la scritta: «Strage a Nizza, camion sulla folla e spari, oltre 80 morti» con l’invito a seguire gli aggiornamenti sul canale di cronaca dell’emittente. Si è trattato naturalmente di uno sbaglio, poiché la notizia risale a quanto accaduto purtroppo nel Sud della Francia due estati fa.

Le scuse sono arrivate immediatamente e ripetutamente: sia in telecronaca, sia tramite i social. Questo, infatti, il messaggio rilasciato tramite Twitter: «A causa di un errore tecnico è andato in onda durante Inter-Sassuolo un vecchio sottopancia relativo alla strage di Nizza del 14 luglio 2016. Chiediamo scusa a tutti i nostri telespettatori per l’accaduto».