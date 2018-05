Inter-Sassuolo: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Inter-Sassuolo, 37ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter che non può sbagliare nella sua ultima stagionale davanti al pubblico di San Siro: battere il Sassuolo, già salvo e che poco ha da chiedere al suo epilogo di campionato se non una buona figura, per lanciarsi al meglio nel fatidico scontro diretto valevole per l’accesso alla Champions League, tra una settimana nello scenario dell’Olimpico contro la Lazio. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Inter–Sassuolo. Scelte ufficiali: alla fine Spalletti non rischia Miranda e lo conserva per la prossima sfida con la Lazio, fiducia dunque a Ranocchia. Novità anche a centrocampo: torna Vecino nella formazione titolare, si accomoda in panchina Borja Valero. Cambia anche il Sassuolo rispetto alle indicazioni della vigilia: c’è Dell’Orco in difesa, Iachini aggiungere ulteriore sostanza alla mediana inserendo Magnanelli ed escludendo Sensi in cabina di regia.

Inter-Sassuolo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Inter-Sassuolo: formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Dell’Orco; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. Allenatore: Giuseppe Iachini

Inter-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Inter in formazione tipo, fatta eccezione per l’infortunato Gagliardini: a rilevarlo dovrebbe essere Borja Valero, in tandem con Brozovic in mediana. Si va verso il ritorno di Miranda in difesa, immutato il pacchetto offensivo con Rafinha, Perisic e Candreva a sostegno di capitan Icardi, alla ricerca delle reti che potrebbero valergli il titolo di capocannoniere della Serie A. Sassuolo con la difesa a tre, mediana solida composta da Sensi, Duncan e Missiroli, potrebbe esserci Berardi in avanti con Politano.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Letschert; Adjapong, Missiroli, Sensi, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. Allenatore: Giuseppe Iachini

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro: «I ragazzi si sono allenati bene, pensano solo alla partita di domani: per noi è una semifinale. Questo campionato è stato un torneo lungo, domani giocheremo la seconda gara più importante. Miranda? Non lo rischieremo se ci sarà il dubbio di perderlo nuovamente per infortunio. Domani mattina valuteremo: è migliorato, diciamo che non farlo giocare la scorsa settimana era già stata una precauzione. Sono contento di ciò che i ragazzi mi fanno vedere: ci sono stati dei momenti difficili, ma siamo vicini ad essere una squadra molto forte».

Inter-Sassuolo: i precedenti del match

Sono quattro i precedenti disputati a San Siro da Inter e Sassuolo, vige una sorprendente parità: due vittorie nerazzurre, due affermazioni neroverdi. Che coincidono con le ultime occasioni in cui le squadre si sono affrontate in quel di Milano. Altra curiosità: la seconda vittoria dell’Inter è arrivata con un roboante risultato di 7-0, tra i più pesanti nella parentesi in Serie A del club emiliano.

Inter-Sassuolo: l’arbitro del match

Dirige Rosario Abisso, fischietto classe 1985 appartenente alla sezione di Palermo. Nessun precedente stagionale con l’Inter, uno con il Sassuolo al ventinovesimo turno, in occasione del successo esterno ottenuto sul campo dell’Udinese. Nel complesso ha arbitrato quindici gare ed estratto cinquantotto cartellini gialli, ad una media dunque appena inferiore alle quattro ammonizioni a partita.

Inter-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Inter-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Supercalcio, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.

