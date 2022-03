Inter, sirene dalla Germania per Dumfries: le ultime

Dumfries si è preso la fascia destra dell’Inter e le sue prestazioni non sarebbero rimaste inosservate in Germania

Per il Bayern Monaco una delle priorità per il prossimo mercato sarà un terzino destro. Per la Bild i preferiti sono due ex Inter: Joao Cancelo e Achraf Hakimi. Sono però ritenuti troppo costosi, anche perché il ds Hasan Salihamidzic non conosce ancora il budget che avrà da spendere.

In seconda fila ci sono Denzel Dumfries e Noussair Mazraoui. Quest’ultimo è in scadenza di contratto con l’Ajax e il club bavarese potrebbe prenderlo gratis, ma deve superare la concorrenza del Barcellona.

