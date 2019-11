Inter, Skriniar avverte: «Messi, sono pronto»

Il difensore dell’Inter Skriniar ha fatto il punto della situazione nel girone di Champions League dei nerazzurri

Milan Skriniar ha parlato del cammino in Champions League dell’Inter dopo la vittoria contro lo Slavia Praga: «Era una partita molto importante per noi, siamo contenti di averla vinta e dobbiamo continuare a fare queste prestazioni anche in campionato».

«Non era una sfida facile, eravamo anche un po’ in difficoltà ma alla fine siamo riusciti a vincere facendo anche più gol, si è vista la forza della squadra. Pronto per marcare Messi? Spero di sì, ma ora pensiamo al campionato», ha concluso lo slovacco ai microfoni di Sky Sport.