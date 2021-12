Inter, Skriniar: «Contro queste squadre paghi caro i tuoi errori»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il Real Madrid

PARTITA E PRESTAZIONE – «Partita tosta, ma lo sapevamo. Secondo me abbiamo iniziato molto bene, creando molte occasioni ma purtroppo non le abbiamo sfruttare. Contro squadre così se non segni poi paghi».

CINISMO – «Mancava quello, sì. Soprattutto la prima mezz’ora, quando abbiamo creato davvero tante occasioni. Loro poi hanno fatto due grande tiri e due grandi gol».

OTTAVI DI FINALE – «Siamo contenti, ovviamente. Io sono orgoglioso però anche per oggi, perchè ce la siamo giocata per il primo posto».

CAGLIARI – «Adesso testa al campionato, dove serve dare continuità. Lavoriamo per questo».