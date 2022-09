Inter, Skriniar: «Critiche? Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa. Dobbiamo fare meglio»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato dell’inizio di stagione con la squadra ai microfoni di DAZN

CRITICHE – «La squadra o il mister non danno la colpa ai difensori, i gol li abbiamo presi globalmente come squadra: è tutta la squadra che difende, così come l’attacco inizia dai difensori. Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa, sappiamo come difensori che possiamo e dobbiamo fare meglio».

TATUAGGIO SUL PETTO – «Ha un significato: diavolo e angelo si stringono la mano per l’equilibrio. Non devi essere troppo buono perché la gente se ne approfitta, ma neanche cattivo perché non va bene. L’ho fatto cinque anni fa».

SCUDETTO PERSO – «C’era tanta delusione ma ci siamo detti che abbiamo vinto due coppe e che il non aver vinto lo scudetto deve essere determinazione in più per cominciare la preparazione e provare a vincere quest’anno. Le voci non vogliamo ascoltarle, ci fanno perdere solo energie: abbiamo perso il derby dopo averlo dominato 70 minuti, abbiamo sbagliato il Sassuolo che poteva essere decisivo. Il Milan è stato molto bravo, hanno avuto partite molto difficili alla fine e le hanno vinte: c’è anche merito loro e non solo demerito nostro».

