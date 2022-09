Rinnovo Skriniar, l’Inter deve accelerare se non vuole perderlo

L’Inter deve risolvere la ‘grana’ del rinnovo per Milan Skriniar, ancora non c’è l’intesa ma il rischio di perderlo a gennaio è elevato

Serve accelerare per l’accordo sul prolungamento contrattuale, perché a gennaio Psg e altre squadre potrebbero bussare alla porta nerazzurra e strappare lo slovacco alla metà del prezzo richiesto in estate. Situazione che l’Inter deve evitare come scrive La Gazzetta dello Sport.