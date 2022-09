Inter, Skriniar può partire? Nuove sirene dalla Liga: le ultime

Il PSG non è l’unico club interessato a Milan Skriniar dell’Inter: sullo sllovacco sarebbe piombata anche una big spagnola

Non c’è pace per Milan Skriniar e per l’Inter, che oltre all’assalto del PSG per il difensore e allo stallo per il rinnovo del contratto, ora ha un’altra avversaria direttamente dalla Liga spagnola.

Stando infatti a quanto rivelato da Media Foot, anche l’Atletico Madrid si sarebbe unito alla corsa per Skriniar, mostrando sincero interesse per il difensore.