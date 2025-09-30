Inter Slavia Praga 3-0, dominio totale dei nerazzurri in quel di San Siro - Calcio News 24

Inter Slavia Praga 3-0: dominio nerazzurro a San Siro nella seconda giornata di Champions League

San Siro si conferma un fortino europeo. Nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase della Champions League 2025/26, l’Inter di Cristian Chivu supera agevolmente lo Slavia Praga con un netto 3-0, consolidando il primo posto nel girone. La gara, molto attesa dai tifosi nerazzurri, ha visto la squadra milanese imporsi grazie a un primo tempo cinico e a un secondo tempo gestito con maturità.

La partita Inter Slavia Praga si apre con un’Inter subito aggressiva: Calhanoglu, Dimarco, e Thuram cercano il gol nei primi minuti, ma è solo al 30’ che arriva il vantaggio. Un clamoroso errore del portiere ospite Stanek spalanca la porta a Lautaro Martinez, che ringrazia e insacca l’1-0. Passano appena quattro minuti e i nerazzurri raddoppiano: grande azione di Thuram sulla sinistra, palla dentro per Dumfries che batte il portiere da pochi passi.

Il primo tempo si chiude con l’Inter avanti 2-0 e padrona del campo. Lo Slavia Praga, guidato da Trpisovsky, prova a reagire nella ripresa con qualche cambio, ma è sempre l’Inter a rendersi pericolosa. Al 65’ arriva il terzo gol: dopo un’azione manovrata, Bastoni serve al centro ancora Lautaro, che firma la sua personale doppietta e chiude virtualmente la gara.

Il secondo tempo di Inter Slavia Praga è segnato anche da diversi cambi, tra cui l’ingresso in campo dei giovani Pio Esposito e Bonny, che prendono il posto proprio di Lautaro e Thuram. Lo Slavia cerca il gol della bandiera ma si scontra con la solidità difensiva dell’Inter, che rischia poco e mantiene il controllo fino al fischio finale.

Con questo successo, l’Inter vola a 6 punti nel girone, a punteggio pieno dopo la vittoria all’esordio contro l’Ajax. Lo Slavia Praga, invece, resta fermo a un punto dopo il pareggio con il Bodo Glimt nella prima giornata.