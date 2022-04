Inter, smentito l’interesse per Pjanic: ecco il motivo

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha chiarito la situazione Pjanic, accostato negli ultimi giorni anche all’Inter

Pjanic all’Inter? Fabrizio Romano smentisce la possibilità di un appordo in nerazzurro del bosniaco.

«Pjanic come vice Brozovic? Arriverà un vice Brozo, il nome di Pjanic è circolato, ma non mi risulta. Anche per questioni di ingaggio, lui è al Besiktas ma di proprietà del Barcellona e con un contratto importante, da Barça».