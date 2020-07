Inter, Sneijder: «Io e Mourinho eravamo una cosa sola»

Wesley Sneijder, ex centrocampista dell’Inter, nella sua autobiografia ha parlato del rapporto con Mourinho

Il Daily Mail ha pubblicato nuovi estratti dell’autobiografia di Wesley Sneijder. In questi nuovi stralci, l’ex centrocampista dell’Inter parla del suo rapporto con José Mourinho.

LIBERTA MOURINHO – «Mourinho faceva delle regole tutte sue e i calciatori amavano questa cosa. Sapeva benissimo come gestire ognuno di noi. Ci diceva: “Io vi do più libertà di quanto siete abituati e in cambio ho una squadra migliore”.Durante le partite voleva il massimo da noi, ma fuori dal campo avevamo diverse libertà: vino, sigarette… Sono certo che sapesse quello che facevamo. C’era anche libertà nello scegliere l’outfit: avevamo uno sponsor che ci forniva i vestiti eleganti, ma Mou ci diceva che eravamo anche liberi di non indossarli. Per lui contava allenarsi con impegno, concentrarsi e divertirsi. Quindi indossavamo tutti la tuta o i jeans e ognuno aveva una polo di un colore diverso. Era divertentissimo, nessuno all’Inter gli diceva niente. Ci proteggeva sempre e io e Mourinho eravamo una cosa sola».