Il vice allenatore dell’Inter Cristian Stellini ha commentato l’espulsione di Lautaro Martinez durante la partita contro il Cagliari.

«Si è trattato di una reazione eccessiva, lui deve mantenere la lucidità. Però gli animi di tutti i calciatori in campo erano surriscaldati, non solo i suoi. Ci aspettiamo di perderlo solamente per una partita».