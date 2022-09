Inter Torino: i precedenti al Meazza – VIDEO

Inter Torino sarà una delle sfide più intense ed equilibrate della sesta giornata di Serie A: i precedenti allo stadio Meazza

L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta nel derby che ha incrinato qualche certezza: tra le big i nerazzurri sono l’unica squadra che ha già maturato 2 sconfitte: urge una correzione di rotta.

In casa granata c’è entusiasmo, del tutto giustificato con i 10 punti in classifica. Il Toro è reduce dalla vittoria per 1-0 sul Lecce. Match-winner Vlasic, croato proveniente dalla Premier League.