Inter tra rabbia e calciomercato: Conte vuole una seconda squadra

Suning cambia il volto dell’Inter in vista della prossima stagione: tutti i nomi per rinforzare la rosa di Antonio Conte

Le recenti prestazioni dell’Inter hanno fatto infuriare dirigenza e allenatore, che ora chiede più rinforzi in vista della prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza è di creare una sorta di seconda squadra che permetta di effettuare sostituzioni mantenendo pressoché invariata la qualità in campo.

Tanti i nomi sul taccuino del club nerazzurro: in porta Ionut Radu (in prestito al Parma), in difesa Marash Kumbulla o Armando Izzo (Hellas Verona e Torino), a centrocampo Sandro Tonali e Arturo Vidal (Brescia e Barcellona), in attacco Olivier Giroud (Chelsea).