Arturo Vidal al Barcellona, Inter beffata – Ore 16.46

Conferme dalla Spagna: sfuma l’ipotesi Arturo Vidal per il centrocampo dell’Inter. Il cileno, monitorato dai nerazzurri in attesa di riscontri sulla fattibilità del sogno Luka Modric, sarà un nuovo calciatore del Barcellona: operazione da 22 milioni di euro, trasferimento a titolo definitivo. L’ufficialità potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore.

Inter Vidal, arriva una notizia bomba dalla Spagna. I blaugrana sono pronti ad un altro scippo dopo il caso Malcom

Mai come quest’anno, il mercato sa regalare sorprese. E ancora una volta ci sarebbe di mezzo il Barcellona di Ernesto Valverde. Dalla Spagna arriva infatti un fulmine a ciel sereno, diretto a tutta forza contro l’Inter: i blaugrana sono vicinissimi ad Arturo Vidal. La notizia bomba è stata rilanciata sia da “Mundo Deportivo” che da “Sport.es”, dopo un iniziale abboccamento di qualche settimana fa. I nerazzurri sembravano ormai in largo vantaggio nella trattativa per il cileno, nonostante le insistenti voci su Luka Modric. Eppure, i tentennamenti di Piero Ausilio sembrano aver convinto il club catalano a fare un tentativo per Re Arturo.

L’arrivo del cileno è ancora stabilmente nelle mani dell’Inter. L’accordo con il Bayern Monaco c’è già e anche quello con il centrocampista cileno è stato perfezionato. Gli ultimi dettagli dovrebbero essere in via di definizione dopo che Giovanni Branchini, intermediario interista, è arrivato a Monaco oggi pomeriggio per parlare con il Bayern. Eppure mai come quest’anno, non si possono sottovalutare i blaugrana: anche la trattativa tra Roma e Malcom sembrava conclusa, eppure il Barcellona è riuscito a bloccare il calciatore mentre saliva sull’aereo direzione Fiumicino. Peraltro il club di Bartomeu è sicuramente alla ricerca di un centrocampista dopo l’addio di Don Andres Iniesta. Che i tentativi per Luka Modric abbiano solo avuto l’effetto collaterale di allontanare Vidal? E se poi, come sembra, la trattativa per il croato dovesse rivelarsi solo un sogno, che farà Piero Ausilio? Domande che troveranno risposta solo alla fine del mercato.