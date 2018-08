Il cileno mette fretta all’Inter: l’agente in Italia per chiudere? Ma serve il rinnovo del contratto. Barcellona alla finestra

Arturo Vidal adesso mette fretta all’Inter. Il trasferimento del centrocampista cileno in nerazzurro sta diventando una telenovela. Accordo raggiunto con il Bayern Monaco sulla base del prestito con diritto di riscatto a 22 milioni e 4,5 milioni di euro l’anno al calciatore. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’agente Felicevich è a Milano per chiudere l’affare con i nerazzurri.

Manca solo depositare il rinnovo di un anno con il Bayern Monaco per avere la fumata bianca che è attesa entro lunedì. Vidal non ha più voglia di aspettare e la presenza del procuratore nella città meneghina, secondo quanto riferisce la rosea, è un messaggio eloquente. Si rischia di far saltare tutto favorendo il Barcellona che, dopo Malcom alla Roma, potrebbe soffiare il cileno all’Inter.

I tifosi nerazzurri sui social sembrano preoccupati da questo ritardo e “congelamento” della trattativa a seguito del sondaggio per Luka Modric, di cui ne abbiamo dato anticipazione il 18 luglio. Vidal attende segnali dall’Inter entro il weekend, altrimenti valuterà altre strade.

Nel frattempo il Leicester è pronto ad offrire all’Inter 24 milioni di euro per il cartellino di Joao Mario, mentre il Chelsea non affonda per Vecino, troppo alta la richiesta di 35 milioni di euro. Mercato in uscita bloccato, al momento. Solo Puscas sembra vicino alla cessione al Palermo per quasi 5 milioni di euro.