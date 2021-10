Inter, Vidal: «Partita perfetta. Rialzata la testa dopo il ko di Roma»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato in seguito al successo in Champions League contro lo Sheriff

PARTITA – «E’ stata una notte perfetta, perchè avevamo bisogno di questa vittoria anche per andare avanti e per avere fiducia in vista di domenica. Dobbiamo continuare a lavorare».

GOL – «Il gol lo dedico alla mia bambina Elisabetta che me lo aveva chiesto. Lei mi guarda dal Cile quindi è tutto per lei».

PRECEDENTI – «Noi vogliamo andare avanti in Champions e sopratutto oggi volevamo alzare la testa dopo la sconfitta con la Lazio. La partita di oggi è stata bella e ci serve».

APPLAUSI – «Sono molto contento degli applausi, i tifosi si aspettano tanto da me e sono molto emozionato, spero di vincere tutto con l’Inter».