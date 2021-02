Arturo Vidal domani tornerà ad allenarsi in gruppo ma Christian Eriksen sembra destinato a partire nuovamente titolare nel derby

Come riferito da Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal domani tornerà ad allenarsi in gruppo e sarà convocato da Antonio Conte per il derby di domenica contro il Milan.

Difficile però un suo impiego dal primo minuto dato che Christian Eriksen sembra destinato a partire nuovamente titolare nel 3-5-2 disegnato dall’allenatore nerazzurro.