Inter, visita a sorpresa: alla Pinetina c’è Tevez! Il motivo

Tevez fa visita anche all’Inter! L’argentino alla Pinetina quest’oggi per un motivo ben preciso: ecco quale

Dopo la visita alla Juve e i giorni trascorsi a Torino, nella sua ex città, Carlos Tevez è stato ospite anche dell’Inter di Simone Inzaghi e dei connazionali argentino Lautaro e Correa. Presente anche il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti.

L’ex Juventus sta studiando per diventare allenatore. La sua visita in Italia è quindi da leggere anche in quest’ottica e dopo i bianconeri, l’ex attaccante ha visitato anche i campioni d’Italia.