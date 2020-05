Inter, Zanetti sullo Scudetto del Triplete: «Trofeo sudato»

Le dichiarazioni dell’ex capitano Javier Zanetti sullo Scudetto dell’Inter del Triplete nella diretta con Cordoba

Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con l’ex compagno Ivan Cordoba, Javier Zanetti ha parlato dello Scudetto vinto dall’Inter nel 2010.

«Dieci anni fa eravamo tutti a Siena per giocare una partita difficilissima che ci ha permesso di vincere uno Scudetto. È stato un trofeo sudato perché la Roma ha lottato con noi fino alla fine. Mi ricordo che stavamo vincendo, mancavano tre minuti e il terzino del Siena Rosi ha fatto un cross in area, il nostro cuore si è fermato, ho guardato Maicon e Julio Cesar, eravamo tutti bianchi dalla paura. Mourinho era un grande condottiero e voleva che tutti contribuissimo in una certa maniera. Ognuno di noi dava il massimo per l’altro, in settimana. Si respirava quest’aria che qualcosa di importante in quell’annata lì poteva arrivare. Prima di essere bravi giocatori eravamo uomini, si era formato un gruppo incredibile. Si litigava, ma si guardava sempre avanti perché il nostro obiettivo era arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Con il Cuchu parlavamo dell’asado che facevamo ogni settimana, era un modo di stare insieme. Diciamo che Walter lo faceva molto bene… In questa quarantena l’ho cucinato spesso e ho sorpreso la famiglia, sembra che tutti i piatti che ho preparato siano piaciuti».