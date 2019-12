Inter, Zazzaroni svela: «Ho parlato con Conte, domani intervisto Salvo24»

Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, svela alcuni retroscena sul chiarimento con il tecnico dell’Inter, Antonio Conte

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, torna sul caso originato dalla lettera del fantomatico tifoso Salvo24. Ecco le sue parole alla trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio 1.

ZAZZARONI – «Conte?Ci siamo scambiati dei messaggi ‘affettuosi’: io gli ho scritto e lui mi ha risposto. Cosa ci siamo detti vorrei tenerlo per me, ma non è stata una cosa particolarmente piacevole. Salvo24? In realtà si chiama Franco ed è un amico di Fabio Canino. Io non ho ancora capito cosa ho combinato di male. E’ un linguaggio da tifosi. Era un momento di grande tensione per Conte, probabilmente questa cosa è stata usata come pretesto»