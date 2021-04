Inter, Zhang a breve a Milano: Conte lo aspetta per chiedere garanzie

Steven Zhang arriverà a Milano in questi giorni, Conte lo attende per pianificare il futuro

Steven Zhang arriverà a breve a Milano per sostenere la squadra in vista della trasferta di Crotone che potrebbe anche significare scudetto, se i risultati delle altre squadre dovessero essere favorevoli. Ad attendere il presidente dell’Inter, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarà anche Antonio Conte intenzionato a parlare a quattr’occhi con il suo patron.

L’allenatore chiederà garanzie ed impegno affinché situazioni come quelle dopo l’eliminazione dalla Champions, dove venne criticato fortemente, non si ripetano. Solo dopo aver chiarito questi argomenti, Conte si siederà al tavolo per parlare dell’ipotetico rinnovo.