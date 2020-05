Inter, Zhang: «Evento benefico con Real Madrid e Bayern Monaco»

L’Inter sfiderà Real Madrid e Bayern Monaco per beneficenza: il presidente Zhang annuncia l’iniziativa contro il Coronavirus

L’Inter ha deciso di lanciare l’iniziativa European Solidarity Cup – Football for Heroes in collaborazione con Real Madrid e Bayern Monaco. L’evento benefico, previsto per il 2021, sottolineerà la cooperazione tra paesi e europei e permetterà di ricavare proventi da devolvere alle strutture sanitarie che stanno lavorando in prima linea contro il Coronavirus.

Il commento del presidente nerazzurro Steven Zhang: «La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni».