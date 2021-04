Inter, Zhang a Milano: domani previsti incontri in sede

Steven Zhang è a Milano: il presidente dell’Inter oggi è atterrato nel capoluogo lombardo. Domani iniziano gli incontri in sede

Steven Zhang è vicino alla squadra anche fisicamente da oggi. Il presidente nerazzurro infatti è atterrato in mattinata a Milano e sarà al fianco della squadra nelle ultime gare stagionali.

Come rivela Sky Sport, domani sono previsti incontri in sede: argomenti relativi alla situazione economica. Per quanto riguarda Antonio Conte e una nuova “villa Bellini” occorrerà aspettare la fine della stagione e la matematica certezza dello Scudetto per programmare la prossima stagione.