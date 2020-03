Inter, Zhang: «Serie A a porte chiuse? E’ l’unica opzione percorribile»

Le dichiarazioni di Zhang, presidente dell’Inter, sul provvedimento del Governo: il commento del n°1 nerazzurro sulla Serie A a porte chiuse

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BBC. Ecco le dichiarazioni del numero uno del club nerazzurro, riportate da Ansa.

«La salute pubblica deve essere messa al primo posto. Come Inter, quindi come club di calcio con milioni di tifosi al mondo, abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l’esempio, applicando tutte le misure precauzionali in maniera corretta. Penso che giocare a porte chiuse sia la scelta più giusta per far sì che la gente non rischi».

Zhang aggiunge: «Le partite a porte chiuse sono difficili e non piacciono a nessuno ma dobbiamo essere uniti nel prediligere la salute pubblica sopra ogni cosa. Se tutti quanti seguiremo le azioni consigliate, ci la lasceremo presto tutto questo alle spalle. È difficile immaginare gli stadi chiusi, ma in questo momento è l’unica opzione percorribile».