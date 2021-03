Ballardini: «Ecco come si vince il derby. Grande dispiacere per il Ferraris vuoto»

Davide Ballardini ha presentato il derby tra Genoa e Sampdoria nella conferenza stampa della vigilia

DERBY – «Ci sono le partite e poi c’è il derby, un match diverso dagli altri. Ci teniamo sempre a fare bene ma contro la Sampdoria vogliamo metterci qualcosa in più. Sarà una bella partita, intensa e combattuta, dove ciascuno vorrà prevalere sull’altro».

INGREDIENTI DA DERBY – «Marroccu mi ha definito “chef” del Genoa? Mi dispiace, non so cucinare. Il derby si vince con alcuni ingredienti base come cuore, corsa e la qualità dei miei ragazzi».

CLASSIFICA – «Siamo concentrati sulla nostra classifica, senza pensare agli avversari. Ranieri ha esperienza, buon senso e bravura. Io ho portato idee, allenamenti e scelte: la tranquillità è un lusso che bisogna guadagnarsi ogni giorno, non l’ho portata ma ce la siamo conquistata».

STADIO VUOTO – «Ferraris vuoto? Penseremo ai genoani che ci vogliono bene: provo dispiacere nel vedere lo stadio senza pubblico».