Ilicic: «Grande prestazione, voglio arrivare a 100 gol in Serie A» – VIDEO

Josip Ilicic commenta la grande prestazione contro il Torino: ecco le parole del fantasista dell’Atalanta – VIDEO

(dal nostro inviato) – Josip Ilicic, in zona mista, parla della grande prestazione contro il Torino: ecco le sue parole.

ILICIC – «Conta il risultato della squadra. Vorrei arrivare a 100 gol in Serie A, il resto è tutto merito della squadra. Ogni tanto non riusciamo a vincere le partite difficili, è lì che dobbiamo migliorare. Io ho avuto sempre questi colpi, ho visto Sirigu fuori, ho calciato ma non pensavo sarebbe entrata la palla».