Tare: «Vogliamo tenere in vita il sogno di qualificarci in Champions»

Tare ha parlato nel pre-partita di Lazio Genoa: queste le sue parole poco prima del fischio d’inizio del match

Il direttore sportivo Igli Tare ha parlato nel pre-partita del match contro il Genoa, valido per la 34esima giornata di Serie A.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn: «Vogliamo dare continuità dopo la vittoria contro il Milan. Non vedo difficoltà, ma tanto voglia di vincere e tenere in vita il sogno di qualificarci in Champions League».