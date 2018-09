Inzaghi carica: «Poco tempo per il derby, Rocchi il migliore. Di Francesco…»

Le parole del tecnico Inzaghi in vista del derby Roma-Lazio di sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico in conferenza stampa

Simone Inzaghi carica la Lazio alla vigilia del Derby della Capitale contro la Roma in conferenza stampa: «Il derby è una sfida particolare per tutti, affronteremo una grande squadra, la differenza può farla la fame dei ragazzi. Il derby è una partita a se nel campionato, abbiamo avuto poco tempo perché abbiamo giocato mercoledì ma potrebbe non essere un male, è una gara particolare. La Roma giocherà per fare una grande partita, è reduce dal successo di mercoledì, siamo ancora ad inizio stagione. La squadra sta accumulando certezze, è in un buon momento ma non dobbiamo fermarci».

Prosegue Inzaghi nelle dichiarazioni pre-partita: «Vincere sarebbe una grande cosa, sarebbe seguito agli ultimi risultati e farebbe crescere ancora l’autostima ma è presto per i bilanci e per guardare la classifica, i 4 punti di distacco ora non significano nulla. Domani avrò tutti a disposizione, eccetto Lukaku, Radu ha svolto tutto l’allenamento. Sono convinto della mia Lazio, abbiamo inserito elementi che ci daranno la possibilità di cambiare, mercoledì ad Udine abbiamo disputato una gara molto dispendiosa, tutti mi stanno dando soddisfazione».

Sulla scelta arbitrale: «Rocchi ha già arbitrato tanti derby, è reduce dal Mondiale, aiuterà a far crescere lo spettacolo, è il direttore di gara migliore per gare così. La gestione dello stress e della gara possono fare la differenza, non è possibile dare un favorito. Stimo Di Francesco, da organizzazione alla sua squadra, è un allenatore bravissimo che, come me, ha anche giocato con la squadra che ora guida. L’ultimo derby è finito 0-0, venivano da un momento difficile, dobbiamo arrivare nel migliore dei modi, i ragazzi sanno quanto vale questa gara per la Società e per i nostri splendidi tifosi».

Conclude, infine, Inzaghi: «In questo derby c’è poco tempo per pensare ed accumulare tensione, non dovremo perdere energie mentali che potranno risultare decisive. Vincere il derby da una spinta in più per le gare successive, sarà importante interpretarlo nel modo migliore. Rivedrò oggi chi ha giocato mercoledì, disputeremo un allenamento molto intenso. Tutti gli uomini possono risultare decisivi; il singolo non vince la stracittadina, è il gruppo che fa raggiungere il successo e io ho un grande gruppo».